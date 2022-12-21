基隆市和平島地質公園通過了審議委員會將在公告及備查後，成為保存標的。圖為海兔岩。（和平島地質公園提供／張志康基隆傳真）

基隆市和平島地質公園通過了審議委員會將在公告及備查後，成為保存標的。圖為花豹岩。（和平島地質公園提供／張志康基隆傳真）

基隆市和平島地質公園通過了審議委員會將在公告及備查後，成為保存標的。圖為和平石。（和平島地質公園提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府公布，日前經審議委員會通過，將和平島地質公園內的花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣等地質環境，後續在完成公告並送中央主管機關備查後，都將成為指定保存標的。

基隆市長林右昌表示，市府完成和平島地質公園自然地景價值評估案，後續進行公告程序，和平島公園世界級的地質環境，將成為重要的自然資產，受到相關法令正式保護，花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣，地質景觀都會獲保護。

基隆市產業發展處表示，和平島地質公園經市府二年的努力，於今年12月19日召開之基隆市自然地景及自然紀念物審議會第二次會議，修正通過「和平島地質公園自然地景價值評估報告」，後續將依「陸域自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法」相關行政程序，辦理公告作業，並送中央主管機關備查。

和平島地質公園，具有大寮層野柳砂岩段的完整剖面，特殊科學重要性、多樣性與可觸及的海蝕地景，萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣等具美學價值之地景，未來核心區花豹岩、萬人堆、千疊敷、阿拉寶灣，都會成為指定保存標的獲得保護。

和平島地質公園位在海岸線旁的奇岩巨石，因長期受迎風面海蝕及風蝕影響，造就了特殊的地形景觀，除了瑰麗的地形外，露出地層的生物本體化石和生痕化石是和平島地質上的寶貝，腳下踩著幾十萬年的化石，都讓人感到相當興奮及新奇，另外，在海邊惡劣條件下生長的海濱植物，更是需要遊客停下腳步細細觀賞。