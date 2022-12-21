111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組12強複賽、女子組12強預賽今天起在高雄巨蛋體育館、高雄中學體育館進行，歷經換血的金甌女中及重返12強的忠明高中交手，兩隊前三節分數咬得緊，金甌在第4節慢慢拉開分差，最終77比68收下開門紅。

金甌女中教頭楊政盛賽後指出，每階段第一場比賽不好打，也令人比較擔心，球員因為過度興奮、緊張，會影響場上發揮，也是前面分數打的膠著的原因，此役攻下21分、13籃板、7抄截的郭又瑄則說，大家上半場太想進攻，防守上很多沒交代好，下半場就先把防守穩下來，再提升進攻效率。

金甌女中上季獲得第6，是球隊從100學年賽季以來最佳，不過賽季結束後也一口氣送走6名高三畢業生，本季由陣中唯一的高三學姊郭又瑄帶著高一、高二學妹們奮戰，坦言高二就知道高中生涯最後一季只會有自己一個高三，也認為這是讓自己成長、進步的好機會，還是想幫助球隊再晉8強。

忠明高中則是暌違終於回到12強行列，教練柳內惠茹表示，球隊主要仰賴後場指揮官陳美秀，不過她這場因為太想贏而發揮不理想，所幸隊長廖品涵努力穩住球隊軍心，沒讓分數被拉開到很大差距。廖品涵三分球14投6中進帳24分，另有6籃板、3助攻、5抄截。

柳內惠茹認為，金甌畢竟也有經驗的隊伍，忠明球員首場打來難免緊張、怯場，後面也讓球隊發生較多失誤，儘管忠明此行除了透過和強隊對壘吸收經驗，仍也保有想以分組前三晉級8強的遠大目標，假如沒有，外卡戰也是會努力一搏。

忠明高中隊長廖品涵（右）投進6記三分球，攻下24分。（高中體總提供）