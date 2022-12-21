台灣的交通亂象日益嚴重，此前還因此遭到美國有線電視CNN公開點名台灣的交通是「行人地獄」，此篇報導一出頓時引發網路熱議。對此，時常以幽默口吻諷刺時事的網紅「視網膜」在近日於YouTube頻道上更新一則影片，揭開台灣的道路亂象始末，呼籲大眾別讓「馬路如虎口」成為生活日常。

視網膜以《外媒認證「行人地獄」 台灣交通為何那麼爛》為題上傳影片，內容先以數據指出：「台灣在2021年內，因交通事故的死亡人數共計2962人，約等於每十萬人就有12.67人是死於交通意外。而此項數據，是英國的5倍，甚至是日本的6倍。」認為大眾該重視起台灣道路的設計亂象。

視網膜提到在人們的生活中遇到相當多的情況，是行人明明走在「人」行道上，卻要面對曲折起伏的路況、各式障礙物攔阻，甚至是不應出現在人行道上的汽機車。對此，他指出平常行人認為是正常的糟糕用路環境，卻會成為行動不便人士，舉凡盲人、老人、使用輪椅者等民眾出行的攔路虎。造成他們出行的不便，更甚是不願離開家門。

此外，視網膜也邀請專家學者在影片中分享幾種可行的道路改善方式，例如z字型人行道可使用路人自然的面對車流；停車彎的內縮，也能減少遮蔽駕駛視線的可能，使行人通過路口的危險性下降。並指出：「與其爭取更多的建設，不如將現有的道路設計得更好。」

在影片的最末，視網膜表示我們可以學習瑞典此前提出的「零死亡願景」，以及瑞士將行人納入憲法保障的做法，開始思考怎樣的道路才能確保用路人的權益。而非是讓行人去將不安全的路當成是生活日常。