美國商務部本月15日將36家中國公司列入黑名單，英國金融時報引述專家說法指出，美國最新祭出貿易黑名單手段，以彌補10月份實施新一輪晶片出口管制的漏洞，這些措施允許美國全面阻止中國獲得高階晶片、人才以及設備。更有專家形容美國的行為就像「打地鼠」，只要有潛力的公司都不放過。

哥本哈根商學院大陸晶片業專家富勒（Douglas Fuller）形容這是一場打地鼠比賽，「每當美國提出制裁，就會有新的對應方案出來，他們就會設法再封鎖。」市調機構Counterpoint Research分析師Brady Wang則說，美國政府已充分掌握中國的供應鏈，「知道誰該優先對付，誰有發展潛力。」

報導提到，上周有幾家被美國列為黑名單的公司，像是鵬芯微才剛發展半導體事業，與華為這類具規模的中國企業相比，更容易被打擊。報導稱鵬芯微背後有強力支援，包括有深圳政府提供資金，並由前華為高階主管掌舵，鵬芯微員工透露，公司原本已向多家美國公司採購設備，原訂明年到貨，但如今可能收不到貨。

另一個意想不到的是，合肥兆芯電子也被列入黑名單，該晶片公司是由威盛前團隊創立，旨在開發基於英特爾PC處理器的本土替代品，合肥兆芯一位工程師透露，「沒有人料到我們也被鎖定」。

一位西方貿易官員透露，美國可能發現合肥兆芯正在開發可用於超級電腦的處理器，或支持中國發展先進記憶體晶片，這些都是美國10月宣布管制的領域。這位官員說，美國對中國的半導體行業已有更深入的了解。

美國這份貿易黑名單還包括不少知名的公司，其中中國最大記憶晶片製造商長江存儲10月被納入「無法驗證清單」，已損害其獲得生產設備的能力，現在再被納入實體清單將進一步削弱競爭力。該公司工程師說，他們已停止擴展，並要求美國設備商退還先前訂購設備的訂金。

值得關注的是，上海微電子設備公司此次也被列入美國貿易黑名單，這家公司代表中國開發本土光刻機的唯一希望。富勒透露，上海微電子裝備沒有美國籍的人任職，因此10月的管制令發揮不了效果；此外，該份黑名單也鎖定高效能運算（HPC）的開發，包括中國人工智慧技術公司寒武紀科技和旗下九家子公司全部入列。