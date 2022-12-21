大寮區第81期重劃區鄰近鳳凰山及大寮捷運站，具有珍貴的自然山林資源及便捷的交通系統，為大寮的亮點生活區域，81期內新開闢公10及公13兩座公園，21日舉辦動土典禮，總面積約2.95公頃，預計2023年7月完工。

大寮第81期重劃區公10、公13公園動土 2023年完工（圖\品觀點提供）

「大寮區第81期重劃區公10及公13開闢工程」21日舉辦動土典禮，高雄市副市長林欽榮偕同市府工務團隊，與當地民意代表及里長共同參加動土儀式，地方民眾扶老攜幼前來共同關心及見證市府對市政建設的用心及承諾。

本次工程為繼5月份開工的公11及公12兩座公園後，接續開闢公10及公13，總面積約2.95公頃，鄰近鳳林四路，為重劃區東側大型綠地空間，作為連結大寮市區與鳳凰山間的重要節點，配合區域排水計畫，規劃滯洪防洪功能，透過挖填整地於滯洪池底塑造出活動空間，同時導入景觀生態池，營造豐富的生態棲地，增加生物多樣性，成為良好的環境教育場所；另外置入遊戲型鋪面與主題式遊戲場，提供孩童更多元的遊戲方式。

高雄市工務局長楊欽富說明，近年來高雄努力推動特色公園，藉由公民參與機制了解民眾需求，保障公民參與的表意權，依循過往公民參與的成功經驗，聽取在地聲音，公園規劃以融入在地文化、保留原有地形地貌、天然環境及自然素材的理念，創造優良綠環境新亮點，提高周邊民眾生活的品質。