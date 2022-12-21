台中慈濟醫院記憶保養班帶來表演，展現失智照護的成果。（台中慈濟醫院提供）

86歲的梁黃彩雲歡喜成為健身樂智大使，鼓勵年長朋友都能到據點上課。（台中慈濟醫院提供）

「家有一老、如有一寶！」台中慈濟醫院21日舉辦「健身樂智愛如一」成果發表會，年逾80歲的長輩一起登台跳竹竿舞帶動熱鬧氣氛；18個社區據點的阿公阿嬤輪番表演，展現超高活力。社區健康中心主任陳慶元說，疫情解封後擴大舉辦，提供長輩有展現的舞台，讓長輩有幸福美滿的生活。

慈濟醫院指出，衛生局輔導慈濟醫院與潭子區衛生所合作認養社區關懷據點，結合福利及衛生政策將關懷據點轉變成健康促進場所。11年來從潭子擴展到太平、北屯、后里、豐原等區域共30個據點；高齡友善結合失智照護服務的成果發表，見證慈濟從長照據點到失智據點，落實衛政與社政體系的整合關懷。

今年發表會主題是象徵「十一」的竹竿舞，由慈濟副院長莊淑婷與潭子區代理區長林勳爵為表演竹竿舞的長輩戴上「健身樂智大使」彩帶，鼓勵他們越活越樂智、越動越健康。最年長表演人梁黃彩雲已86歲，參與社區關懷據點5年幾乎全勤，他很開心能成為健身樂智大使，也鼓勵年長朋友都能到據點上課。

發表會勁歌熱舞、自彈自唱和健康操陸續登場，各社區長輩學員展現平時健康促進成果，台下觀眾也跟著舞動身體，醫院大廳充滿熱情活力。在潭子區陪伴關懷據點11年的孫玉貴說：「看到長輩們越活越年輕，自己也從他們身上學到很多，一定會持續陪伴下去！」

慈濟醫院社區健康中心行政主任賴怡伶說，醫院11年來守護社區的愛始終如一。今年特製作直徑11公分的紀念徽章讓社區蒐集，每年徽章直徑會加大，象徵各據點「一暝大一吋」地成長茁壯；期待未來各社區能帶著徽章回娘家，更重要的是慈濟在各社區創造幸福的據點空間，讓長輩有幸福美滿的生活。