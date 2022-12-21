美國國會於美東時間20日公布「2023會計年度綜合撥款法案」（Omnibus Appropriations Act）的兩院協商版本，法案授權提供台灣每年最多20億美元軍事融資，但每年提供台灣的最多20億美元無償軍援則未列入年度撥款。外交部對此表示，未來仍將持續與國會友人及行政部門保持聯繫，共同討論如何在未來逐步落實「國防授權法案」（NDAA）所列各項倡議。

Omnibus Appropriations Act 法案中涉及台灣的撥款，包括持續或增加挹注「全球合作暨訓練架構」（GCTF）、提供「外國軍事融資」（FMF）貸款、及規範「美國在台協會」經費可使用於「台灣學人計畫」（Taiwan Fellowship Program）等。

該版本仍待聯邦參眾兩院在本屆國會僅剩的最後幾天內排案審議通過並送交拜登總統簽署，以及時完成立法。

外交部表示，相較於本月稍早通過的NDAA 2023， Omnibus Appropriations Act並未完全納入在NDAA中獲得授權的所有項目。這樣的發展在歷年的美國預算程序中並非罕見，最主要的原因在於「授權法」與「撥款法」的立法是在不同委員會中同時進行，制定撥款法的原始依據，是拜登政府早在今年初即向國會提出的2023會計年度預算需求，政府若有新增支出，則必須說明如何在現有預算規模中找到經費來源，以維持財政合理性。因此一些在上周才獲通過的NDAA中，由國會新增授權且涉及高額經費的項目，尚不及在年度撥款法案中立即處理。

外交部再次高度肯定與感謝美國國會對我國的支持，未來仍將持續與國會友人及行政部門保持聯繫，共同討論如何在未來逐步落實NDAA 2023所列各項倡議。