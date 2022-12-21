近來台灣人文社會科學領域學子赴海外留學人數逐年減少，為改善研究人才斷層現象，國科會自107年起推動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」(TOP Grants)，迄今已培育85位博士候選人、20位年輕學者，並在世界各地研究機構任職。111年度獲選名單也已公告，最高可獲得為期1年新台幣90萬元的研習經費。

根據NSF美國國家科學基金會統計，台灣人文社會科學領域赴美留學人數逐年縮減，從103年的128位，到110年僅55位。

為優化國外學術社群與我國連結，國科會自107年起陸續推動4期「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，主要培育「博士候選人」及「年輕學者」兩類，前者是在海外地區攻讀博士學位的博士候選人；後者則是專任於海外地區學研機構的教師或研究人員。

國科會今(21)日舉辦計畫第4期成果發表記者會，邀請已完成培育及正在培訓的海外學人，分享學術研究心路歷程及研究主題。

倫敦大學學院博士候選人許齡方表示，論文研究主題試圖結合演化經濟地理學以及智慧城市的形成兩大理論，期許對城市的社會經濟發展有幫助。

另一位於美國德州州立大學擔任助理教授的詹允文提到，正在撰寫專書，將審議式民主運用於討論地方永續議題，以台灣的案例為出發點，研發出來的教學模式可運用在美國脈絡的教學上。

國科會提到，111年度培育對象獲選名單已公告於計畫網站，共計評選出博士候選人25名及年輕學者5名，為期1年的研習期間分別可獲得培育經費新台幣90萬元、60萬元；年輕學者另可申請20萬元的學術專書出版費用。

國科會也同時宣布，新一期計畫徵件作業預訂於112年4月下旬開始，並增加徵選名額，歡迎符合申請條件的人文社會領域學人持續關注計畫網站及徵件資訊，並踴躍提出申請。