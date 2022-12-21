IKEA繼去年於嘉義文化公園開出快閃店造成轟動後，預計26日於嘉義大潤發開出首家店中店，規模600坪，堪稱全台最小店；麻雀雖小五臟俱全，提供8,500項家具家飾商品外，同時首度與房東大潤發共同結帳，全聯全支付當然也可使用。

大潤發日前甫宣布21日開放使用全支付，全聯透過全支付不僅生態圈擴展至大潤發，也串連起全台21家大潤發門市館內品牌生態圈，此次IKEA首度與其他零售通路開出店中店，與過往新莊、台中、甚至同樣是大潤發房東的內湖店等獨立店都不一樣，IKEA企業傳播與內部溝通經理吳語涵指出，近年全球IKEA均積極在各大城市開出城市店，與其他城市店開設於購物中心旁，IKEA嘉義在大潤發量販賣場開店中店也是全球首見。

吳語涵強調，選擇房東大潤發來開首家店中店，最重要是彼此可接受的管理原則，像是退換貨在大潤發期限是30天，但在IKEA則是365天皆可辦理退換貨，不僅可在大潤發一起結帳，即使消費者辦理退換貨時，大潤發櫃台亦可辦理IKEA退換貨。

IKEA嘉義城市店是全球首間店中店的型態，有別於新店店、內湖店與其他商家共構，共享建築的形式，IKEA嘉義城市店不但在大潤發的建築體內，更在大潤發的店內，消費者可以在IKEA店內做全品項的下單結帳，進而辦理運送組裝或是提貨服務。而在店內銷售的家飾品或小型家具，可以在逛完大潤發的生鮮雜貨用品後，最後一起在大潤發的結帳櫃台結帳，更加便利。