台灣明年經濟成長放緩會到什麼程度？標準普爾全球評級台灣子公司中華信評20日公布最新經濟預測報告，2023年台灣經濟成長率為1.5％，低於2022年中旬仍有2個百分點的預測值，更低於2022年全年經濟成長率2.5％的預估。

此外，標普估測台灣通膨率在2022年為3.1％，2023年仍會高居2.6％，據此央行有極大可能在2023年繼續升息，以減少與其它市場的利率差距，但為了同時顧及經濟可能的放緩，升息幅度和頻率估計會較2022年來的緩慢。

中華信用評21日舉辦「2023年台灣信用展望」說明會，首先說明總體經濟情勢及來年展望。標普估測，2023年美國GDP可能略為萎縮，即經濟呈現負成長，而歐元區GDP則可能零成長。

中華信評金融服務評等部首席分析師謝雅媖則就台灣經濟展望分析，指出全球需求下滑將為台灣主要出口產業帶來壓力，2023年台灣經濟將因此成長速度走向趨緩，台灣的半導體業在此波經濟衰退中首當其衝，同時外部需求下滑壓力可能顯著衝擊非科技業，特別是大宗商品以及消費品相關產業。

謝雅媖指出，2023年台灣經濟應該以「溫和成長」形容，因為防疫解封和邊境開放帶給國內消費與旅遊活動，逐漸復甦至正常水平，帶動出口服務業的成長，如航運業的客運量從谷底大幅走升，未來幾季台灣經濟應能維持。

不過，中華信評強調，病毒不會完全消失，疫情對經濟的干擾也將反覆出現，包括供應鏈中斷、通膨壓力、地緣政治緊張局勢與緊縮貨幣政策在內的總體經濟不確定因素，可能會影響企業在未來幾季的資本支出計畫。