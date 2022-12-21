蔡政府力推新南向政策，加上各大專院校配合，來台就讀大學的東南亞外籍生越來越多，但桃園某科技大學今（21）日卻爆出10多名外籍女大生「失蹤」，最後有人被發現跑去從事性交易的案件，讓網友忍不住怒批「這是台灣嗎？政府到底去哪裡了？」

據《周刊王》今報導，北市警接獲線報有出租套房從事性交易，還有黑道圍事盯場，埋伏後順利逮捕業者及賣淫女子，結果發現其中3名東南亞籍女子是桃園某科大外籍學生，且進一步追查才發現該校還有其他外籍女子也因從事性交易遭逮，甚至同時間有12名女大生「失蹤」，其中3人被移民署專勤隊收容，但仍有9人下落不明。

報導指出，蔡政府力推新南向政策，各大專院校也積極配合，該科大光是馬來西亞籍的學生，就從2012年的12人，上升到本學年度的超過360人，但卻有不肖業者以話術將外籍女大生推入火坑，先擔任代辦業者，再仲介她們從事賣淫工作來支付代辦相關費用。

消息曝光後引起網友於PTT、雅虎新聞等平台討論，不敢置信地說「台灣新恥辱，來台賣身賺錢還可以賺學歷」、「柬埔寨根本跟不上台灣」、「鳳凰飛走了，來了一堆雞」、「犯罪天堂、詐騙天堂」、「真是台灣之恥，原來這是我們詐騙政府推的南向政策，能賺大錢又能賺學歷，真好」。