台南一名蔡姓男子去年約就讀國中的女網友小花（化名）去漁光島玩，2人在車上玩車震並拍下多張性愛照片，未料事後蔡男四處向小花的朋友炫耀2人的性事，還外流照片，讓小花相當不滿進而向社工反映，全案才曝光。台南地院審結，判蔡男有期徒刑1年3月，緩刑3年。

判決書指出，蔡男2021年11月間透過通訊軟體Zenly、Instagram認識就讀國中的女子小花，兩人相約隔天前往漁光島遊玩，同日晚間2人在車上發生性行為，拍下多張性愛照片。

未料，事後蔡男在網路上與小花的同學聊天，提及他曾與小花發生性行為，甚至分享3張當時拍下的性愛照給對方觀賞，小花知情後深感不滿，於另案接受社工詢問時，便將此事一同告訴社工，全案才首次曝光。

台南市安平區漁光島為熱門旅遊景點。（圖／中時資料照）

台南地院審理時，法官勘驗2人的對話紀錄，發現對話充滿性暗示，蔡男曾表示見面後要與小花性交，詢問對方要穿何種服裝赴約，小花無明確反對，也回覆自己將穿「真理褲加小可愛」，再者，小花在審理時自承性行為時配合脫衣，故認定蔡男並無在違反小花意願的情況下與其發生性行為。

法官指出，但蔡男明知小花未成年，未能克制自身慾望，在2人性交過程中拍攝猥褻照片，縱使未違反小花意願，仍對小花的身心健全造成不良影響；考量蔡男無前科，賠償小花15萬元等情狀，依犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年3月，緩刑3年，期間付保護管束，並禁止對少年實施妨害性自主、性剝削及性騷擾等不法侵害。可上訴。