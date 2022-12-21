由綠委鍾佳濱、蔡適應、何志偉等人提案，主張選舉公報不列候選人學歷的公職人員選罷法修正草案，引發外界熱議，最後立法院程序委員會通過國民黨團的提議，決定暫緩列案。對此，國民黨前台北市議員羅智強痛批，民進黨選輸後只會怪東怪西，「沒有最扯，只有更扯」，也預言若民進黨想藉消滅問題來解決問題，那麼最後被消滅的將是自己。

羅智強今（21）日在臉書發文，譏諷提案人之一的蔡適應，難道認為選舉公報上不登載學歷，民眾就會忘記他被撤銷的學歷？他也認為，民進黨選舉出奧步，選輸還翻桌，根本「跋歹筊」。

羅智強反問，若民進黨立委認為，參選者的學歷與是否足以代表人民意志無關，那按照這個邏輯，經歷、政見、出生地、性別和年齡，豈不也都與人民意志無關，應該通通可以刪除？而只要註明是否「抗中保台」、有沒有簽「拒絕投降承諾書」，就可代表人民意志，風風光光參選？

羅智強直言，民進黨敗選後怪東怪西，「怪抖音、怪學歷，就是不怪自己」，但解決問題不是消滅問題，若民進黨想藉消滅問題的方式來解決問題，那麼最後被消滅的將是自己。