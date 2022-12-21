羅志祥與他的浪浪辛芭。（粘耿豪攝）

陳楚河（左起）、羅志祥、胡宇威、魏蔓、任容萱、李宣榕。（粘耿豪攝）

羅志祥（小豬）、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱、李宣榕，今（21日）在埔心牧場錄製三立寵物實境《TOP DOG回家》，先前傳出峮峮是班底之一，後來因為黃鴻升（小鬼）跟羅志祥的關係而取消，羅志祥今被問到2人同節目是否會尷尬？他笑回：「不會啊，她是因為日本啦啦隊活動，時間對不上」。

另外，羅志祥被媒體問到是否有關心時事（廖科溢）時，他突然表示：「我沒看新聞不好意思」，巧妙的閃躲掉話題。結束訪問時，羅志祥突笑問：「你們知道為什麼我要穿外套了吧？防彈背心」，暗喻自己躺著也中槍。

羅志祥說當初聽到節目主軸，就很有興趣，結果聽到要把狗帶回家就感到後悔，「我們家有多隻流浪狗之外，還有女霸主Yuki（巨型貴賓犬），之前要帶新狗狗回家，我內心不知道會怎樣，回家那天辛芭很護主、黏著我，也很吃Yuki的醋，但2隻互動很好，都不會咬傢俱」。

6人錄影之外，也把浪浪帶回家照顧，羅志祥說每天遛狗時，都要分開遛，害得Yuki常難過地看著他們出門，家中原本有養狗的胡宇威說：「我也是先遛老大，再回家換遛老二」，一番話惹得大家瞬間想歪，紛紛大笑，胡宇威驚覺失言後也跟著露出害羞笑容。