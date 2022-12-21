法務部行政執行署新北分署執行配合署辦「強力執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件專案」，昨（20）日上午由行政執行官帶隊，直接前往義務人住處現場執行，其中1人在5年內酒駕3次以上，面對執行官找上門，一度還態度囂張怒吼「沒錢繳啦！」但經執行官曉以大義後，才允諾會在30日前往新北分署辦理協商處理方案。

針對酒、毒駕罰鍰滯欠的情況，法務部行政執行署辦理強制執行專案，新北分署配合該專案，昨天兵分4路前往各義務人住處現場執行。其中住在蘆洲的44歲陳姓男子，5年內無照酒駕3次以上，遭新北市交通事件裁決處裁罰18萬罰鍰，該案於去年9月移送新北分署執行。

新北分署2度針對陳男銀行存款扣押無著，今年3月間曾至陳男住處現場執行，但並未遇到陳男，因此留下通知書，要求他在4月7日親赴新北分署繳清未果，9月份通知對方據實報告應供強制執行的財產狀況，不過陳男依然故我，對於通知置之不理，新北分署遂於昨日，由行政執行官帶隊，親自前往陳男住處現場執行。

行政執行官及書記官到場時，陳母得知來意後，竟還怒嗆，人都已經被關過了，為何還要被罰錢，這是什麼土匪政府。隨後行政執行官出示裁決書，告知陳母，其子已酒駕3次以上，陳母才叫陳男出來面對，不過陳男出面後，一度對行政執行官怒吼沒錢繳啦！

面對義務人的態度，行政執行官以委婉口氣向其曉以大義，勸喻對方勇於面對，並且可以辦理分期繳納，陳男態度才逐漸軟化，並告知行政執行官，因為自己目前無業，無力繳款，但允諾將在12月30日親自前往新北分署辦理協商處理方案。

新北分署呼籲民眾切勿酒(毒)駕，以免害人害己，並影響家人，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒(毒)駕罰鍰案件持續強力執行之決心。