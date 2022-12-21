由數位部促成的新聞媒體與跨國平台(Google、Meta)四場對話協商結束，報業公會、電視學會、衛星電視公會提出課徵「數位稅」的訴求。臺灣科技大學專利研究所副教授陳衍任今表示，目前國際稅改風潮或將數位稅取消，以OECD提出的數位經濟稅改方案（Pillar 1）取代，最快在2024年，全球將近140個國家就會實施改革，若國內課徵數位稅，恐與國際稅改潮流，逆風而行。

Pillar 1指的是OECD於2022年2月18日公布全球利潤分配稅制（又稱支柱一），陳衍任說明，網際網路全球化後，大型跨國企業無須在市場國成立「常設機構」，導致市場國的稅基流失，因而提出「數位稅」的新興課稅模式；但「數位稅」課徵的同時，也造成美國與歐盟之間的貿易紛爭，這項改革方案（Pillar 1）主張大型跨國企業須將部分利潤，分配給市場國。

陳衍任指出，Pillar 1實施的前提，即是參與的市場國，須同時取消數位稅或相類似稅捐的課徵，依據國際稅改的最新趨勢，全球將近140個國家，最快在2024年，可能就要實施這項改革方案。

陳衍任提醒，國際稅法上所稱的數位稅，主要是涉及大型跨國企業在全球利潤歸屬議題的新興課稅模式；與基於公平交易管制議題，對數位平台所課徵的數位稅，在管制目的上有所不同。

陳衍任指出，由於台灣不是上述140個國家之一，是否可以因此認為，由於我們在Pillar 1既然分不到好處，因此還是可以課徵數位稅？對此，財政部目前也尚無定論。陳衍任表示，只要Pillar 1如期上路，不論台灣有無Pillar 1的適用，數位稅（或相類似稅捐）在國際間都會很難推行。因為，這等同是面對國際稅改的潮流，逆風而行。

陳衍任最後表示，國內立法上如打算針對平台業者課徵「指定用途稅」，就應該回歸「稅捐」應有的監督與審議模式，亦即由國會對預算進行監督與審議。自無可能以「指定用途稅」之名，卻另以「特別基金」的形式，再由第三方或專業管理委員會進行分配，完全逸脫國會監督。

政大法律系特聘教授王立達也說，稅捐方式永遠是非常強烈、公權力介入方式。課稅跟刑事處罰強度有點接近，不是更好走的路，一定是更難走的路。當媒體議價又多了小金庫，對預算審查機制跟國會監督都不是好事情，可行性也不是那麼高，恐怕比媒體議價法可行性更低。