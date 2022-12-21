經2次開刀後，醫生從男童腸道中取出多顆水晶寶寶。（高雄長庚紀念醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

水晶寶寶是不少孩童喜愛的玩具，但誤食卻會成為致命的危機！高雄長庚紀念醫院日前有一名1歲多的男童就因嘔吐、食不下嚥送到急診就醫，經X光與電腦斷層檢查發現，男童有多段腸子異常腫塞，醫師研判是男童誤食了2天前在夜市拿到的水晶寶寶造成。經2次開腸剖肚、強灌食鹽水後，醫生從男童腸內取出多顆水晶寶寶，才化解男童腸炸裂的致命危險。

1歲多的男童因嘔吐、食不下嚥而被家長送進急診，進入急診時已奄奄一息，高雄長庚醫院小兒腸胃科主治醫師賴宛孜立刻替男童做X光與電腦斷層掃檢測，X光片發現男童小腸有阻塞及漲大情形，緊急腹部電腦斷層發現，男童的右下腹有圓形異物，導致小腸阻塞。

經家長說明，才知道男童2天前到夜市玩，拿到一包小孩相當喜歡的水晶寶寶，疑似有誤食幾顆，但家長也沒放在心上，沒想到2天就出現嘔吐和食不下嚥的情況。

經小兒外科醫生聯手手術後，在男童的腸道內取出數顆大小不一水晶寶寶，沒想到留院觀察第2天後，男童又開始出現症狀，於是在男童住院的第5天進行第2次手術。經過第2次開腸剖肚後，才又取出大小不一、碎裂的的水晶寶寶殘渣。

男童歷經2次手術後轉至加護病房觀察，並以生理食鹽水灌洗，男童順利排出水晶寶寶碎渣後，逐漸恢復食慾及活力，住院半個月後順利康復出院。

賴宛孜表示，水晶寶寶為聚丙烯聚合物做成，也是尿布中吸水的成分，吸水力極強，吸收水分之後可以膨脹至數倍大。又因顏色鮮豔繽紛，可能會被幼童誤食，而在腸道內漲大導致腸道阻塞、甚至腸道破裂引起腹膜炎或死亡。

賴宛孜提醒，家中如有幼童，應將此類物品置於幼童不易取得的高處，若不小心或疑似誤食，應盡速送醫，勿自行於家中以生理食鹽水灌食。