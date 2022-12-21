天氣寒冷，總讓人想來一碗熱呼呼的湯，讓身體暖和起來，但又擔心熱量爆炸，會導致體重上升，營養師何沂霖在臉書粉專發文，分享想減重時可以喝的4種湯，包含清湯、排骨湯、雞湯和味噌湯，以及盡量不要喝的4種湯，像是濃湯、酸辣湯、羹湯和火鍋湯。

●減重時可以喝的湯

1、清湯

例如青菜豆腐湯、番茄蛋花湯、紫菜湯、蛤蜊湯、蚵仔湯等，這類湯底幾乎都只有一般調味，且可以攝取到蔬菜及蛋白質，是很不錯的選擇。

2、排骨湯、雞湯

不論是香菇雞湯還是蘿蔔排骨湯，都是減重時可以喝的湯，但要注意，外食的湯大多是長時間久煮，容易增加普林的生成，有發作過痛風的人，就要減少飲用，或可自己燉煮。另外，這類湯有些會加入玉米、山藥、蓮藕等全穀雜糧當作配料，這時就可將正餐主食的攝取量減半。

3、味噌湯

味噌是一種發酵的豆製品，發酵食品裡的益菌們對腸道很好，湯的配料通常是鮭魚、豆腐，都是好的蛋白質來源，自己煮還可以加點高麗菜或紫菜，能同時攝取到蔬菜和蛋白質。

●減重時盡量不要喝的湯

1、濃湯

西餐的濃湯通常是奶油加澱粉做成的，成份看起來就是液態麵包，再加上常見的玉米、南瓜等配料都是澱粉類，如果又加一層酥皮，不只熱量，油脂跟澱粉都會爆表。

2、酸辣湯、羹湯

勾芡是台灣很常見的烹調方式，就是太白粉加水，一般煮菜都是勾薄芡，酸辣湯、羹湯的芡就會勾得比較重；此外不管肉羹、魚羹都是屬於加入澱粉再製的加工食品，並不是原型蛋白質食物，整碗吃下來不但缺乏纖維，且澱粉、油脂都會攝取過多。

3、火鍋湯

火鍋的湯底通常都是泡出來的，加上各種食材長時間燉煮，若還有火鍋料，食物的農藥、油脂、亞硝酸、防腐劑都會溶在湯裡，如果又是麻辣湯底、牛奶湯底，就更容易攝取過多的油脂，所以如果真的想喝，建議選擇昆布或者蔬果等清湯底，並且在主食材以前喝比較好。

不過何沂霖表示，正在減重的人偶爾難免會想解解饞，只要喝羹湯、濃湯時，記得正餐的澱粉減半，並額外準備蔬菜跟蛋白質食物，像是低脂肉、海鮮、蛋、豆腐等，一個月喝1、2次，其實是沒問題的。