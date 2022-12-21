2023台南搖滾耶誕演唱會將於24日在永華市政中心西側廣場登場，除韓國女神宣美SUNMI獨家獻給台南外，還有八三夭、告五人、壞特？te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess）等藝人登台表演。市長黃偉哲呼籲參加民眾戴好口罩及保持安全距離，不要為搶看明星推擠，以免造成踩踏受傷。

市府表示，「2023台南好Young」耶誕跨年系列活動，從12月3日起連續5個周末，共安排3場親子活動、3場演唱會，希望跳脫以往跨年晚會只有單日舉行的框架，以多元系列活動的方式，滿足不同年齡層市民的需求。

市府還說，耶誕夜的韓國女神宣美SUNMI將帶來怎樣的驚喜呢？文青樂團告五人會如何陪大家過耶誕？暴紅搖滾樂團八三夭會帶來什麼樣的精彩演出？超人氣男團原子少年Ozone的魅力何在？還有金曲新人歌手壞特？te、R＆B饒唱歌手同理、創作才子劉亮延等人的歌曲誘人，您忍心錯過嗎？至於荷蘭美聲馬丁賀肯斯及英國歌手李美潔，也將上台帶來應景的耶誕歌曲。

主辦單位特別提醒民眾，冷氣團及寒流近日分批來襲，預料24日活動當天氣溫偏低，請搭帳棚排隊希望取得最佳觀賞位置的民眾，以及當天參加活動的民眾，務必做好保暖措施。另外，儘管戶外戴口罩已經解禁，但因估計活動將吸引大量人潮，市府仍建議參與活動的民眾全程配戴口罩。

市府還強調，今年活動將全面提升公共安全等級，除動員更多義消、警力於現場協助外，也將於人潮過度擁擠時，啟動緊急應變措施，增加緊急救護能量。