歡喜迎兔年，沛綠雅攜手裸鑽初次雪莉桶威士忌，特地為消費者準備創意調飲聯名禮盒，盒中附註多款創意調酒酒譜，不管是逢年過節家人團圓、或是三五好友歡聚時刻，沛綠雅Ｘ裸鑽跨界創意調飲皆能滿足各種品飲情境。

廣受品飲人士喜愛的Highball，起源眾說紛紜，繼19世紀Highball風潮席捲英美、日本及世界各國，Highball隨即大鳴大放、圈粉無數，擄獲不少死忠飲迷，以威士忌為基底，加上氣泡綿密的氣泡水，成就這款世界知名經典調酒。打造一杯高品質Highball，氣泡水的選擇是決勝關鍵，「水中香檳」沛綠雅氣泡天然礦泉水，豐富綿密圓潤氣泡，能與裸鑽初次雪莉桶威士忌完美結合，強勁提引出裸鑽雪莉醇厚濃郁的果乾、蘋果焦糖等果香，迸發飽滿香氣，溫厚的肉桂巧克力後韻，輕啜入喉回味不已、餘韻無窮。另像是與威士忌調配的Whis-Per，也是上個世紀初的指標性調酒。沛綠雅氣泡天然礦泉水亦適合廣泛搭配不同香草鮮果，調製各種酒精、無酒精飲品，訴求不含糖零熱量。

沛綠雅及裸鑽雪莉為「世界50最佳酒吧」官方指定用酒及合作夥伴，雙方首次跨界合作，重磅推出「裸鑽初次雪莉桶威士忌 x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」，同時是全球唯一一款「世界50最佳酒吧」合作夥伴聯名禮盒，方便調酒控輕鬆在家特製Highball，清爽飲品一分鐘快速上桌，不論料理佐餐，風格品飲，創意調飲都能百搭無違和。

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