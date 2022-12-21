聯邦快遞(FedEx)在周二指出，隨著經濟衰退的威脅，以及新冠疫情需求泡沫的破滅，該公司將額外再削減10億美元的成本。

聯邦快遞在公布上一財季獲利優於華爾街預期之後，股價上漲3.7%，來到170.5美元。

聯邦快遞計畫今年削減37億美元的成本，包括停止飛機、關閉辦公室、鄉下地區停止周日交貨，以及讓貨運部門員工暫時停職。

聯邦快遞的高層正面臨壓力，要求精簡該公司的營運結構。

執行長Raj Subramaniam說，該公司仍然處於需求疲軟的環境中，上一財季是由於成本削減，才讓獲利高於預期。

批評者認為，聯邦快遞的員工成本高於UPS。

周二收盤時，競爭對手UPS股價較一年前下跌14%，聯邦快遞則下跌33%。

聯邦快遞周二公布，第二財季(9~11月)調整後獲利跌到8.15億美元，每股盈餘3.18美元，表現低於去年同期的13億美元和4.83美元。

根據Refinitiv預測，該公司每股盈餘比分析師預期高36美元；但是營收為229億美元，低於預期的237.4億美元。

與此同時，聯邦快遞一直在回購股票，以平息投資人不安的情緒。