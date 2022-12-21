50歲藝人鍾欣凌形象可愛圓潤，在台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》詼諧喜感的演出，還讓她被粉絲視為「國民婆婆」。經常在社群分享生活的她，今(21日)突然發文感嘆女兒「兔寶」的同學，居然說她「又矮又胖」，心中非常百感交集，對此，藝人朋友和粉絲則留言安撫她的情緒。

鍾欣凌今日在臉書透露女兒對她說：「媽媽，我同學說妳又矮又胖，可是很可愛！」話一說完，鍾欣凌瞬間無言以對，並坦承內心產生「好複雜的情緒」，更將這番印象深刻的對話歸類為：「小五生金句」。

貼文一出引來許多星友和粉絲留言安慰，像孫淑媚、從從(唐從聖)、郭彥均、潘若迪等人都替他打氣，並誇她長得很漂亮，甚至何妤玟還誇說：「我女兒都以妳為標竿欸」，而網友們也送暖大讚鍾欣凌，「好喜歡妳的幽默，好可愛」、「妳是充滿活力的，給人正面能量的回饋」、「可愛的媽媽心善又勾錐，做自己最棒」、「大家都很喜歡妳！這才是重點啊！」