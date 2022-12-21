苗栗縣警察局為應明年元旦起實施公務人員服務法新制規定，集中警力聯合執勤，自12月12日起實施2個階段勤務變更，共撤離24個偏遠派出所警力集中上班執勤，包括頭份警分局陸家所等派出所，已撤離原有警力，形同派出所撤除，新制實施後已引起當地居民恐慌，南庄當地縣議員楊文昌就強調，沒有派出所就像被拋棄沒人保護，當地居民都希望能增加警力恢復派出所功能，讓居民能夠安心居住，免於恐懼。
新修訂的公務員服務法規定，公務員每日上班時數為8小時，延長辦公時間每月不得超過60小時，新修訂內容經公告後將於明年元日起正式實施，警政署根據這項修訂內容，也明訂各警局、機關，每日服勤為8個小時，每天超勤以2個小時為限，每月不得超過60小時。
為因應新制實施，苗栗縣警局從今年初就指示所屬各分局研擬調整勤務方案，因全縣有多個偏遠地區派出所員警只有2至4人，無法配合新制所規定時間，在無法增加預算員額下，縣警局只得將部分派出所警力撤離，集中編排以聯合勤務方式，改以巡邏替代常駐派出所警力，造成偏遠地區多個派出所必須撤除警力，形同撤裁派出所。
苗栗縣警局是以2個階段實施集中警力聯合執勤計畫，第1階段從12月12日開始實施，首先撤離16個偏遠派出所警力，集中上班，包括南庄鄉陸家所、蓬萊所，泰安鄉的象鼻所、大安所及觀霧所等，其中觀霧所是全警察局位置最偏遠的派出所，位在觀霧森林遊樂區內，原本配置3名員警，經將梅園所、象鼻所、大安所及觀霧所等4個派出所警力抽出集中，改以員警輪班前往觀霧所執勤，由於路途遙遠，每班須編排4天左右再行換班交接。第2階段則從明年元旦起，撤離8個偏遠派出所，全部共有24個偏遠派出所警力撤出。
警方撤離偏遠派出所警力，隨引起偏遠地區部落居民恐慌，尤其是這24個派出所半數是位在山區原民部落中，引起原民部落的不滿及不安，出身南庄鄉的泰雅族縣議員楊文昌就表示，撤離派出所警力就像突然失去保護，偏遠地區過去發生山老鼠等治安事件，未來將無法防治，居民將身陷不法威脅中，沒有安全感。
楊文昌指出，除了在地居民以外，外來遊客一旦發生任何意外，或是需要派出所的協助時，將面臨求助無門的窘境，例如位在鹿場的陸家所撤除警力後，當地許多遊客攀爬加里山、或是赴神仙谷遊玩，遇到遊客需要求助時，須得等警力從山下的東河所或是南庄消防分隊派人趕赴山區協助，因距離遙遠恐將影響援救協助工作。楊文昌代表部落居民請求警方能增加預算員額警力，恢復偏遠地區派出所運作。
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