苗栗縣警察局為應明年元旦起實施公務人員服務法新制規定，集中警力聯合執勤，自12月12日起實施2個階段勤務變更，共撤離24個偏遠派出所警力集中上班執勤，包括頭份警分局陸家所等派出所，已撤離原有警力，形同派出所撤除，新制實施後已引起當地居民恐慌，南庄當地縣議員楊文昌就強調，沒有派出所就像被拋棄沒人保護，當地居民都希望能增加警力恢復派出所功能，讓居民能夠安心居住，免於恐懼。

南庄鄉蓬萊村蓬萊派出所，已從本月12日撤離警力。（謝明俊攝）

新修訂的公務員服務法規定，公務員每日上班時數為8小時，延長辦公時間每月不得超過60小時，新修訂內容經公告後將於明年元日起正式實施，警政署根據這項修訂內容，也明訂各警局、機關，每日服勤為8個小時，每天超勤以2個小時為限，每月不得超過60小時。

為因應新制實施，苗栗縣警局從今年初就指示所屬各分局研擬調整勤務方案，因全縣有多個偏遠地區派出所員警只有2至4人，無法配合新制所規定時間，在無法增加預算員額下，縣警局只得將部分派出所警力撤離，集中編排以聯合勤務方式，改以巡邏替代常駐派出所警力，造成偏遠地區多個派出所必須撤除警力，形同撤裁派出所。

泰安鄉大興村的大興派出所將在明年元旦起撤離警力。（謝明俊攝）

苗栗縣警局是以2個階段實施集中警力聯合執勤計畫，第1階段從12月12日開始實施，首先撤離16個偏遠派出所警力，集中上班，包括南庄鄉陸家所、蓬萊所，泰安鄉的象鼻所、大安所及觀霧所等，其中觀霧所是全警察局位置最偏遠的派出所，位在觀霧森林遊樂區內，原本配置3名員警，經將梅園所、象鼻所、大安所及觀霧所等4個派出所警力抽出集中，改以員警輪班前往觀霧所執勤，由於路途遙遠，每班須編排4天左右再行換班交接。第2階段則從明年元旦起，撤離8個偏遠派出所，全部共有24個偏遠派出所警力撤出。

警方撤離偏遠派出所警力，隨引起偏遠地區部落居民恐慌，尤其是這24個派出所半數是位在山區原民部落中，引起原民部落的不滿及不安，出身南庄鄉的泰雅族縣議員楊文昌就表示，撤離派出所警力就像突然失去保護，偏遠地區過去發生山老鼠等治安事件，未來將無法防治，居民將身陷不法威脅中，沒有安全感。

出身南庄鄉的原民縣議員楊文昌為民請命希望警方能恢復偏遠山區派出所運作。（謝明俊攝）

楊文昌指出，除了在地居民以外，外來遊客一旦發生任何意外，或是需要派出所的協助時，將面臨求助無門的窘境，例如位在鹿場的陸家所撤除警力後，當地許多遊客攀爬加里山、或是赴神仙谷遊玩，遇到遊客需要求助時，須得等警力從山下的東河所或是南庄消防分隊派人趕赴山區協助，因距離遙遠恐將影響援救協助工作。楊文昌代表部落居民請求警方能增加預算員額警力，恢復偏遠地區派出所運作。