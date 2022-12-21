大考中心表示，112學年高中英語聽力測驗第二次考試成績將於明（22）日公布，並於當日寄發成績通知單。集體報名者，寄交報名單位轉發考生，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位；個別報名者，逕寄至考生之通訊地址。

大考中心說，明天上午也提供手機簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，大考中心會以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，考生即可至大考中心網站「112 高中英語聽力測驗試務專區」或以電話語音（02）23643677查詢成績。

考生如對本次考試成績有疑義，須於12月22日至23日，至大考中心網站「112 高中英語聽力測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。考生複查成績，限用網路申請，並請於期限內完成申請手續及繳費，逾期概不受理。