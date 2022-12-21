「黃金萬兩草莓紅鑽費雪禮盒」，外觀宛如金條相當有創意也添喜氣。（起士公爵提供）

過年期間總會有拜訪朋友、回鄉的需求，這時捎上一份有年味的禮盒，喜氣又不俗氣。烘焙品牌起士公爵迎接2023年推出春節禮盒「黃金萬兩」，以充滿年節喜氣的金色包裝傳遞祝福，趣味外觀宛如大金條。

「黃金萬兩：鳳梨金磚費雪禮盒」選用台灣在地土鳳梨的鳳梨肉入餡，再加入釀製的蔓越莓果乾，襯托出土鳳梨最原始的酸甜；「草莓紅鑽費雪禮盒」嚴選天然草莓果泥入餡，在手工熬煮的天然草莓醬中加入兩顆完整的草莓果乾，層次豐富有內涵。在費雪糕體部分，採用法國飛雪奶油和殺菌蛋液，讓糖分減少15％，熱量少35％，並運用獨家抗老化製程技術AMP延緩麵糊老化速度，只要回烤兩分鐘，就能品嚐到如剛出爐外皮焦脆、糕體濕潤的絕妙滋味。

過年團聚酒足飯飽後，少不了吃個甜點去油解膩，起士公爵的「低醣魔芋綠豆椪」以紅石榴萃取和日本魔芋的創新食材，送上輕纖無負擔的團聚美意。魔芋其實就是蒟蒻，幾乎零熱量，而且有大量膳食纖維，輕盈少負擔；有「紅寶石」之稱的石榴萃取物，當中成分能解除油膩感，減少熱量攝取。

有別於其他糕點，具有千層酥口感的綠豆椪，是許多大小朋友的最愛，過年送禮再適合不過了。尤其「低醣魔芋綠豆椪」將魔芋添加在綠豆椪中，咬一口，就能感受到魔芋在口中啵啵的驚喜變化，別有一番滋味。