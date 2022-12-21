一名人妻抱怨，日前大姑硬要跟著婆婆搬進他們家住，嫌東嫌西就算了，近來天氣變冷，對方還直接把她兒子的暖爐放到客廳吹毛小孩，被制止後反嗆「狗會冷，不會再去買一台嗎？」，2人為此爭吵不休，沒想到大姑竟到處打電話告狀，罵她是個「不孝媳婦」。

一名網友在論壇「匿名公社」發文表示，和老公買了一間房子，婆婆半年會來住一次，而大姑表示「媽媽在哪裡，家就在哪裡」，所以硬是搬來一起住，不過自從對方上個月搬進來後，家裡就開始雞犬不寧，大姑不是嫌她煮的菜難吃，就是嫌肉不夠多，「更過份的是，她擅自把我兒子房間的暖爐拿去客廳吹她的狗兒子」。

原PO發現後跑去跟大姑理論，沒想到對方竟嗆「狗會冷，妳不會再去買一台嗎？如果心疼就把自己房間的暖爐給兒子」，讓原PO怒火中燒「為什麼不拿妳房間的暖爐？不是常說狗狗是妳兒子嗎？」。

原PO透露，婆婆見狀也慣著大姑，總是叫她不要計較，「這是計不計較的問題嗎？她下班回來看到我把暖爐搬回去就開始大吵大鬧，我乾脆把房門關上不想理，結果婆婆跑去我兒子房間把暖爐拿出來，然後把她房間的暖爐拿去我兒子房間，請問這樣有意義嗎？」。

不僅如此，大姑還到處打電話給親戚告狀，說她霸佔婆婆的暖爐，罵她是個不孝媳婦，「請問誰才不孝啊？」。

貼文曝光後不少網友紛紛留言砲轟，「人不要臉天下無敵」、「連個暖爐都買不起，狗兒子真可憐」、「她偷東西可以打電話報警，裝瘋每天拿掃把趕人，那是妳家」、「不強勢一點以後連妳兒子都要養她」、「妳老公是死人喔，不會出來講一下嗎？」、「妳老公是木頭人嗎？」。