10月份收購入主推特（Twitter）的馬斯克（Elon Musk）與一些非主流出版物的幾位記者分享了公司的內部文件引發連環爆，基於「推特文件」一系列爆點中的最新內容，推特內部文件揭露，推特與五角大廈合作關係曝光，擴大有關美軍在中東地區活動的政治宣傳，儘管美國政府承諾不會在暗中的影響輿論，但實際上仍然親自透過假賬號推送親美言論跟論述。

據《半島電視台》（Al Jazeera）21日報導，根據美國調查新聞網站「攔截」（The Intercept）記者李方（Lee Fang）的調查，推特秘密創建了一個特殊的「白名單」，使美軍在中東軍事行動的中央司令部（CENTCOM）運營的一些賬戶免受到用戶檢舉說是垃圾帳號和違權行為，使這些由中央司令部經營的帳號在推特上擁有更大的能見度。

1. TWITTER FILES PART 8



*How Twitter Quietly Aided the Pentagon’s Covert Online PsyOp Campaign*



Despite promises to shut down covert state-run propaganda networks, Twitter docs show that the social media giant directly assisted the U.S. military’s influence operations. — Lee Fang (@lhfang) December 20, 2022

透過對於推特內部文件的調查，美國軍方官員曾要求推特，提高用於52個阿拉伯語賬戶的演算法能見度後，推特便於2017年悄悄地導入了這一個功能。

據李方調查結果稱，中央司令部的「優先賬戶」宣傳支持美國軍事敘事口徑，包括批評伊朗，支持美國和沙特阿拉伯支持的葉門戰爭，以及聲稱美國無人機打擊的卓越準確性。

李方說，中央司令部隨後隱瞞了其對這些賬戶的所有權，在很多情況下使用假的個人資料圖片和簡介，讓人覺得這些賬戶是由中東地區的一般民眾所管理的。

雖然推特說它不允許國家支持的欺騙行為與帶風向的行動，但李方說，這家社群網路公司知道中央司令部的秘密活動，並且容忍這些賬戶在該平台上的存在，至少到2022年5月。

李方表示：「一位與我交談的推特員工說，這樣秘密的（政策）調整讓他感到欺騙。儘管如此，2020年全年的許多電子郵件顯示，推特的高層人員十分清楚國防部（Department of Defence）龐大的假帳號庫及秘密宣傳網路，而且並沒有禁掉這些賬戶，」

「例如，推特律師貝克（Jim Baker）在2020年7月的一封電子郵件中，就當時準備舉行的一場國防部會議時報抱怨道，五角大廈在建立其網絡時使用了“拙劣的技巧（Poor Tradecraft）“，尋求不暴露幕後身份方式去相互連結或國防部或美國政府有關的賬戶的策略。」

馬斯克是世界上最富有的人之一，他將這些文件的發佈視為提高社交媒體平台在以前的管理下的運作透明度的努力，他指責這些管理人進行審查並偏向自由主義觀點和人物。

先前的推特文件揭露了政府是如和限制保守派人物影響力的「黑名單」，以及政府如何導致美國前總統川普（Donald Trump）被停權，和情報部門是如何壓制杭特・拜登地獄筆電門（Laptop from Hell）的消息。