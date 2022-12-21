周三日本公債殖利率飆升，日經指數下跌；前一天，日本央行(BOJ)意外地改變殖利率曲線控制政策，讓市場感到驚慌。

周二日經225指數收跌180.31點或0.68%，為26387.72點，為10月13日以來最低點；從日本央行周一調整政策以來，該指數已經下跌3%。東證一部指數跌12.27點或0.64%，為1893.32點。

日本10年期公債殖利率升7基點，為0.480%，為2015年7月以來最高水準，距離日本央行修訂的上限0.50%不遠。

Tokai Tokyo證券策略師Kazuhiko Sano說，與30年期和40年期政府債券殖利率相比，10年期的看起來較低。在可預見的未來，10年期國債殖利率可能會固定在0.50%。

由於央行的措施，日圓匯率走強，讓汽車股跌2.36%，領跌其它板塊。

不過由於市場預期利率會上升，將提高利潤，銀行股上漲2.6%，保險股也上漲0.08%。