落羽松目前還沒變色完全，周休二日依然有不少遊客前往參觀。（張毓翎攝）

台南市六甲區、位於台1線省道旁的落羽松林，原是林鳳營牧場防牧所種植，卻無心插柳柳成蔭，成為熱門的私房景點，近日寒流來襲，天氣漸漸變冷，落羽松也開始轉色，葉子由翠綠轉黃、轉紅，為襯托落羽松的景色，六甲區公所已在周邊種植花海襯托，雖然還沒完全變紅，不過假日已吸引不少遊客前來朝聖。

位於六甲區林鳳營的落羽松林，緊鄰國家重要溼地菁埔埤，因低溫會變綠、黃、紅色等3色，一直是相當熱門的打卡景點，最佳觀賞期為12月至翌年3月上旬。六甲區公所每年結合落羽松的景致舉辦活動，以行銷在地人文地景和農特產，吸引遊客留在六甲，今年公所已在周邊種植波斯菊等，鋪陳花海景觀。

林鳳社區發展協會是每年落羽松季的協辦單位，負責環境維護和市集的部分；林鳳社區發展協會理事長蔡明賢表示，落羽松目前還沒變色完全，接近菁埔埤的落羽松區僅約3成轉色，不過周休二日依然有不少遊客前往參觀，估計每天人潮約500人，尤其停車場附近的大片波斯菊花海，吸引很多人前往拍照。

蔡明賢說，每年六甲落羽松季都可吸引15萬人以上，去年逢新冠肺炎疫情嚴峻期間，由於民眾不敢出國，轉而在國內旅遊，造就當年落羽松季的到訪人數突破30萬人，中央氣象局預報本周末還會有一波冷氣團，有機會讓這片落羽松林添更多色彩，2023落羽松季訂於1月14日開幕，期待這次觀光人潮創新高。