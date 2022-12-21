Aroma Truffle黑松露煙燻洋芋片是以山核桃木手工燻製，將黑松露和槲寄生結合，訴求齒頰留香。（Aroma Truffle提供）

近期熱播韓劇《財閥家的小兒子》由男星宋仲基出演，劇中的他與絕佳搭檔在慶祝勝利與討論投資項目時屢次開吃Aroma Truffle黑松露洋芋片，雙雙淪陷於黑松露的魅力之中停不下來，如今這款洋芋片在台灣也吃得到。

今年歲末Aroma Truffle帶著全新風味「黑松露煙燻洋芋片」華麗登場，以純手工方式100％燃燒燻製山核桃木，讓其獨特香氣附著於厚切波浪洋芋片上，並將義大利黑松露、槲寄生手動攪拌，融合馥郁木質調香氣於其中，創新口味由全台獨家電商平台販售，售價295元。此外，因應歲末歡聚派對需求漸增，Aroma Truffle同步推出多款與劇中相同派對零食組合，更於即日起祭出韓劇組合優惠。

來自新加坡的頂級純手工松露洋芋片品牌Aroma Truffle，選用富有蛋白質及多種維生素的零膽固醇頂級義大利夏季黑松露，濃郁奢華滋味、打造全新黑松露宇宙，即便宅在家也能享受仿若米其林餐廳級的美食饗宴，銷量已在亞洲零食圏破百萬包。