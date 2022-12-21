樹德科大副教授彭逸坤研究沙灘排球（圖），撰寫論文獲得「國光體育獎章暨運動科學研究獎勵」佳作獎。（樹德科大提供／林瑞益高雄傳真）

樹德科大休閒遊憩與運動管理系彭逸坤與徐振德老師共同撰寫的沙灘排球項目論文獲2022年「國光體育獎章暨運動科學研究獎勵」。該論文以大數據科學分析沙灘排球，評估未來我國的沙灘排球選手培育策略獲得肯定。

彭逸坤與徐振德共同撰寫《以沙灘排球資料庫分析沙灘排球選手奧林匹克運動會參賽資格之策略》論文，獲今年「國光體育獎章暨運動科學研究獎勵」，日前由教育部部長潘文忠頒發佳作獎。今年體育界共有21篇論文獲得獎勵。

在樹德科大擔任副教授的彭逸坤謙稱，他已經50歲了，近來常感受到再不向上提升，可能會被淘汰出局，因此，他再度回到校園報考國立體育大學競技與教練科學研究所就讀，目前已是博士班二年級生了。彭逸坤再三感謝學校可以全力支持他借調為國家教練，讓他可再當學生，精進專業。

彭逸坤除了教書外，他還在樹德科大擔任體育室體育活動組組長，曾是國家沙灘排球總教練；助理教授徐振德則長期進行我國運動大數據的後端分析工作，曾擔任教育部體育署學校體育統計諮詢委員、高雄市政府運動發展局顧問。

這兩位體育人以數據科學的分析方式，評估未來我國的沙灘排球選手培育策略，運用現今資訊科技Python的網路爬蟲技術挖掘並整理國際排球總會（FIVB）所有登錄選手的攻守得分，及1987至2019的賽事資訊，再以大數據統計方法的決策樹分析賽事與做策略發展，因此獲得國光體育獎章的研究肯定。