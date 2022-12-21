一輛電動公車昨天下班時間在新北板橋鬧區上開得出奇的慢，塞住整條路，還驚動警察開道，一名女網友疑惑上前查看，結果看到公車屁股有一大群人合力推公車，原來公車沒電了，引起網友熱議，笑翻「千年修來的緣份」。

原來公車之所以開這麼慢，是因為一群人在後面用推的。(翻攝自路上觀察學院FB)

一名女網友在臉書「路上觀察學院」發文，昨天下午約5點在路上看到一台龜速公車，想說這台公車怎麼開得這麼慢，前面還需要警察走路吹哨開道，「然後後面這群人就出現了，真相大白」，原來是電動公車沒電，一群乘客在後面幫忙推，看到這一幕原PO笑道「十年修得同船渡，不知道幾年修得一起坐上沒電的公車下來推」。

對此，有網友接話「千年修得同推公車！」、「推公車運動，比深蹲還健康欸」、「這太酷了吧」、「都沒人帶行動電源喔」、「用愛發電」、「這群願意推的，應該頒發免費公車券」，還有人想到台北市準市長蔣萬安曾提出深蹲搭公車，提議「推車運動更健康」、「市長或許可以推行，推公車運動換免費搭公車」。

其中有眼尖的網友發現事發地點位在新北市板橋中正路主幹道上，「這是板橋中正路大仁街口」、「哇！中正路！肯定塞爆了」、「我剛剛也有看到，有可能是他沒有把電充飽。」