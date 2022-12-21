台中家商學生的愛心化成1件件手作商品，熱鬧展開公益市集進行義賣，並將銷售所得6萬多元全數捐助弱勢。（台中家商提供／張妍溱台中傳真）

台中家商流行服飾科日前舉行一年一度的手作市集，全校師生心存善念順利於校園點燃愛火，服飾科師生全體總動員，集結課程學習的成果，將愛心化成1件件手作商品，熱鬧展開公益市集進行義賣，並將銷售所得6萬多元全數捐助弱勢，帶領學生從內而外體驗生命的美與善。

台中家商表示，今年公益市集以「美好生活-好時尚、好質感、好療愈、好食色」為主題，學生在商品企畫、染織工藝、飾品設計、色彩概論、多媒材創作實務等課程裡，經由教師的引導，製作印染袋包、羊毛氈服飾、編織飾品，更取材水果開發天染色素果凍，運用毛線剪出療癒聖誕禮物等作品。

台中家商指出，學校的自造實驗室也推出精彩的3D列印、雷射雕切商品投入市集義賣，還有熱心的家長協助西點製作，同學們將技能學習的成果分享給全校師生，愛心不落人後，義賣市集的過程中學習人際溝通、團隊合作，從社會關懷中體驗生活的美好。

服飾科學生的年度大戲「融合、和融」服飾創作同步展開，今年改採靜態方式展出，創作多元。（台中家商提供／張妍溱台中傳真）

另服飾科學生的年度大戲「融合、和融」服飾創作也同步展開，囿於疫情以往的服裝動態走秀，今年改採靜態方式展出，有元宇宙外太空、疫情社會議題，也有輕鬆的牛仔禮服，以氣象展現內心情緒的創作等多元的設計巧思，這就是最佳的學習歷程成果。

台中家商校長劉福鎔表示，流行服飾科老師們跨域整合各學科知識，鼓勵學生做中學，從商品設計、修正到產出與銷售過程中，學到設計、製造及商業管理模式，過程雖辛苦但卻十足有成就，此外，更難得的是熱心的家長也一同加入溫馨義賣行列，讓這個活動更富意義與價值，讓學生的愛心溫暖傳遍社會各角落。