新竹縣縣長盃全國書法比賽得獎作品展，縣長楊文科（中）等人展示比賽得主現場揮毫「免年」春聯開展。（羅浚濱攝）

縣長盃全國書法比賽得獎者作品展開展，縣長楊文科（左）由得獎者陪同欣賞作品。（羅浚濱攝）

新竹縣文化基金會為傳揚書法藝術之美，主辦首屆「新竹縣縣長盃全國書法比賽得獎作品展」，21日邀比賽得主現場揮毫「免年」春聯開展，明年1月7日在新竹縣美術館舉辦「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」，由名家現場揮毫贈送鄉親，以書法藝術增添年節氣氛。

縣長盃書法比賽40幅得獎作品在縣府1、2樓長廊展出至明年6月30日，「墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會」執行長賴煥琳在開展儀式時，特別致贈「文博品高天佑百里侯．科承鄉梓厚望續重任」墨寶給楊文科，祝賀高票連任。

楊文科表示，書法是傳統文化藝術，也是文化的瑰寶，他請文化局、教育局聯手推動，讓學生從小學習書法，因書法教育長期被忽略，新竹縣文化基金會3月成立「墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會」。

該委員會集結縣內書法大師、教育資源，讓書法教育向下扎根，並舉辦結合客家文化的縣長盃全國書法比賽，期使書法、客語都能生生不息。

楊文科並說，他向賴煥琳校長、胡國龍老師學習書法，感到學書法具有許多好處，在公務繁忙時寫書法可以靜下心，也能全神貫注學習，深感書法博大精深，希望和大家一起學習，使書法能源遠流長。

賴煥琳表示，書法過去為六藝「禮樂御射書數」的書，書法為表達工具的其中一項，當靜心寫書法就有如「定靜安慮得」，對學生來說如品德教育，對成人就是修身養性。

文化局長李安妤表示，明年1月7日在美術館舉辦的「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」，有創意與傳統書藝、絹印紅包袋及版印春聯等，邀請縣內書法名家胡國龍、王德泉、黎元吉、莊明忠、陳秀珍、宋兆賢、曾雪梅、田文筆等8位，更特別邀請縣長盃首獎的趙世雄老師、林勇忠老師等得獎者共襄盛舉。