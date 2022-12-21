原物料價格居高不下，連鎖速食紛紛喊漲，繼麥當勞套餐、全家茶葉蛋陸續調漲，台灣肯德基宣布，明日起調整部分餐點售價，平均漲幅約6.2%！
肯德基表示，考量整體營運成本及全球雞肉供應鏈影響，熱門產品單點炸雞漲6元、薯條漲4至7元、咔啦雞腿堡及原味蛋撻也是漲6元，花生熔岩咔啦雞腿堡漲11元。過去10年沒調整過價格的飲料類，也分別調漲1至5元不等。
優惠活動方面，ABC輕鬆餐仍供應，官網優惠劵也持續回饋，折扣最低42折起。
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