「靜宜66全球校友日」溫馨登場！校方規畫校園巡禮、主顧聖母堂與圖書館導覽及展現系所專業的抗老乳液DIY等系列活動；讓校友感受優美環境、體驗系所特色，重溫求學時期生活點滴。會中特別頒發畢業滿50年慶等獎項殊榮；各領域校友也現場跟學弟妹分享人生閱歷與職場經驗，展現靜宜人向心力！

靜宜大學目前有美國北加州、南加州、芝加哥、溫哥華、大華府、休士頓、美東及加西，及日本、泰國、越南、上海與台灣各區等遍及海內外校友會。(靜宜大學提供)

靜宜大學目前有美國北加州、南加州、芝加哥、溫哥華、大華府、休士頓、美東及加西，還有日本、泰國、越南、上海與台灣北區、南區、中彰投、EMBA等遍及海內外的校友會。

靜宜校方每年在溫馨的12月舉行靜宜傳統「全球校友日」，同時透過聖誕點燈典禮、校慶運動大會等慶祝活動，邀請全球校友返回母校重溫舊夢。(靜宜大學提供)

校友是靜宜珍貴資產、重要資源、最大的支持動力；也是承先啟後、經驗傳承重要平台！校長林思伶說，靜宜創校66年培育近10萬名校友，校方每年在溫馨的12月舉行靜宜傳統「全球校友日」；透過耶誕點燈典禮、校慶運動大會等慶祝活動，邀請全球校友返回母校重溫舊夢。

「靜宜66全球校友日」頒發畢業滿50年慶等獎項殊榮；各領域校友也現場跟學弟妹分享人生閱歷與職場經驗，展現靜宜人向心力！(靜宜大學提供)

林思伶感謝校友對學校的支持與建議，特別是校友總會理事長蔡陽明的協助。邀請校友與眷屬常回靜宜感受校園四季美景，也能返校充電與學弟妹與師長有更多連結及傳承，為靜宜發展而努力！

秘書長暨校友服務中心主任鄧嘉宏說，靜宜師長最期待的是校友能返校敘舊話當年，分享職場甘苦及生活經驗。靜宜「校友服務中心」會持續提供校友聯絡及服務相關事宜，期盼成為校友堅強後盾。

北區校友會理事長黃一凡說，非常開心能與北區及海外校友懷著感恩的心參與母校66週年校慶；期待校友會成為校友感情與互動的橋梁，也能透過課程、講座等活動，學習與成長！靜宜校方也帶領校友認識台中新地標、文化新亮點的主顧聖母堂，並體驗天主的愛，感受靈性的美，與上主有接觸及心靈的交流。

「靜宜66全球校友日」不乏家族、夫妻、親子及手足等校友組合參與，校方並安排校友參觀靜宜西文系副教授沈拉蒙神父的油畫個展，感受來自地中海國家的藝術創作魅力及觸動人心的畫作。

靜宜校方規劃「抗老乳液DIY」，提供全球最新的抗老成份，並加入精油，讓校友在體驗DIY樂趣中，擁有專屬的高品質乳液！(靜宜大學提供)

靜宜66全球校友日重溫舊夢，分享經驗展現向心力。(靜宜大學提供)

靜宜化科系副教授，也是台灣化粧品配方專家吳姵萱則設計「抗老乳液DIY」，提供抗老胜肽、玻尿酸、羊胎盤、玫瑰純露等全球最新的抗老成份，並加入檀香、薰衣草、玫瑰、天竺葵玫瑰等四支精油，與會校友在體驗DIY樂趣中，擁有專屬的高品質乳液！

遠從美國洛杉磯返台，畢業於外文系的林少珍說，非常開心參與母校66週年校慶，活動很豐富、在聖堂祈禱很溫馨。感謝母校安排「抗老乳液DIY」，不僅提供優質原料，製作過程更充滿樂趣，還能將成果帶回家，很興奮。最特別的是參觀沈拉蒙神父油畫個展，度過溫暖與感恩的校友日！

畢業近30年的中文系校友張淑貞表示，很興奮與同學一同參與校友日，尤其見到昔日師長，也重拾起校園美好的回憶。身為靜宜校友真好！與會校友高作屏表示，參與校友會好像回到學生時期，尤其跟同學聚會非常愉悅；看到母校的校園美景及主顧聖母堂，很榮幸且開心。