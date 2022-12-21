宜蘭縣地價及標準地價評議委員會20日完成2023年公告土地現值評議，評議結果預計明年1月1日公告，其中地王仍落在羅東鎮興東段874地號（羅東鎮民權路93號路角），已連續21年蟬聯宜蘭縣地王寶座，每坪約149萬2600元。

宜蘭縣政府地政處表示，2023年公告土地現值較今年平均微幅調升0.95％，蟬聯地王的羅東鎮民權路93號路角，就位於羅東夜市內。

地政處指出，在國道5號帶來雙北宜蘭一日生活圈便利優勢，加上縣內持續推動各項公共工程及交通建設下，宜蘭縣區域生活機能及交通路網便利性皆有效提升，帶動各地區新建案動能，全縣各鄉鎮市建築用地價格均呈微幅上漲趨勢。

農業用地則維持平穩，大多數鄉鎮市農地價格微幅上漲。整體而言，全縣建築用地市價上漲約1.37％、非建築用地上漲約0.30％。

地政處表示，2023年公告土地現值作業調查期間（2021年9月2日至2022年9月1日），全縣交易量較去年同期增加，整體呈現價穩量增情形，最高地價區段位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側商業區，每平方公尺39萬5000元（每坪約130 萬5000元）；最低地價區段分布於蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等林班地，每平方公尺110元（每坪約364元）。

地政處表示，公告土地現值為課徵增值稅、遺產稅及贈與稅的依據，民眾若無買賣或贈與等不動產移轉情況，將不會因現值調整而影響，2023年1月1日公告土地現值公告後，民眾可至宜蘭縣政府地政處或宜蘭、羅東地政事務所網站查詢。