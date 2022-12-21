碧山巖夜景。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

傍晚的劍潭山微風平台。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

隨時隨地觀賞北市日夜美景，拉近與外國旅客距離，北市觀傳局表示，除深受好評的象山看台北，今年新增4處4K觀光即時影像，包含「大稻埕碼頭、大佳河濱公園、碧山巖、劍潭山微風平台」，讓國內外朋友可欣賞北市線上即時美景。

觀傳局表示，民眾只要透過手機、平板或電腦，可隨時隨處觀賞台北市的日夜景色，除了先前登場的「象山看台北4K即時影像」，提供由南向北觀賞信義區及台北101等指標性建築物景色外，本次再新增「碧山巖4K即時影像」，提供從北向南觀賞台北盆地在綠蔭環繞中的景色，更有百萬夜景，一網打盡北市各角度風景。

觀傳局也說，「大稻埕」及「大佳河濱公園」即時影像則呈現北市河濱水岸的自然景觀，遊人輕鬆漫步在夕陽西下的碼頭美景，有著親子同樂遊憩廣大綠地的河濱公園，讓民眾隨時感受台北市的清新自然及閒暇悠閒氛圍。

此外，本次新增的「劍潭山微風平台」4K即時影像，除可觀賞到近期完工、造型獨特的台北表演藝術中心及士林地區的人文景觀特色，還可俯瞰劍潭捷運站及捷運列車，讓台北市在地活力及魅力一覽無遺。