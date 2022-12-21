阿根廷球星梅西（Lionel Messi）終於在他第5次參加世界盃賽事，成功拿下個人生涯首座大力神盃，梅西職業生涯已經拿下奧運金牌、聯賽冠軍、歐冠冠軍、洲際冠軍及世界盃冠軍，成為了真正的世界球王，已經不再需要什麼成績證明自己，不過據前阿根廷國家隊球員瓦達納（Jorge Valdano）透露，梅西曾表示自己若奪下冠軍，會試著參與2026年的世界盃。

瓦達納在西班牙電台《Cadena COPE》上說道，「我在世界盃前一周採訪梅西，在鏡頭外我對他說，『你將成為踢過5屆世界盃的球員』，他離開前也跟我說，如果他成為世界冠軍，會一直穿著阿根廷球衣踢到下一屆世界盃。」2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥共同舉辦，梅西屆時也將年滿39歲。

上周成功擊敗衛冕軍法國奪冠，梅西就提出了類似的想法：「我想以世界冠軍的身分穿著這件球衣比賽。」雖然梅西未表達是否願意征戰至2026年，但以他的近況來說，2024年確實有機會能再度看到他穿上阿根廷的3星戰袍出征美洲盃，總教練史卡洛尼（Lionel Scaloni）則說，只要梅西想繼續踢下去，會幫他保留屬於他的10號球衣。

足球網站《90min》在世界盃結束之後，列出了歷史50大巨星，其中剛率領阿根廷奪冠的梅西名列第一，馬拉度納（Diego Maradona）位居第二，排名第三的則是巴西「黑珍珠」比利（Pele），而C羅（Cristiano Ronaldo）則是落在第8的位置，隨著梅西順利奪冠，關於梅羅之爭的話題已經消失，而梅西是歷史第一的爭議也減少許多。