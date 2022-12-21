竹南鎮君毅中學在聖誕節前夕，師生聯手舉辦「健康餐車」快閃活動。（君毅中學提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣君毅中學餐飲科透過「食、玩」，從源頭理解食物的美味與本質，以及吃對時機，結合24節氣，使用當季、當地食材烹飪健康的料理就是最好的「食補」。餐飲科師長特別為此設計開發課程與教材，並帶領學生實務操作，在聖誕節前夕，師生聯手舉辦「健康餐車」快閃活動，提早迎接一個溫暖美好的聖誕佳節。

竹南君毅中學強調，幸福工程聚焦健腦、健心、健康，餐飲科研究發現食物影響了大腦運作、生長發育、活力，甚至情緒起伏，此外，若能依中醫理論順應環境與節氣選擇適當食物更能促進身體健康。為了推動「食農教育」，餐飲科與竹南鎮農會連續五年合辦課程，師長帶領學生到果園親手種植紅龍果、與農場合作以當地食材烹煮客家米食、到龍鳳漁港找水產，舉辦多場食農體驗，讓消費者從餐桌回歸產地，透過「食、玩」，從源頭理解食物的美味與本質。

君毅餐飲科強調，吃對時機很重要，結合24節氣，使用當季、當地食材烹飪健康的料理就是最好的「食補」。餐飲科師長特別為此設計開發課程與教材，並帶領學生實務操作。聖誕節前夕，師生突發奇想，結合課程所學舉辦「健康餐車」快閃活動，一方面學以致用，另一方面讓全校教職同仁品嘗團隊精心研發的健康好料理，身心舒坦，度過一個溫暖美好的聖誕佳節。