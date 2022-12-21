耶誕佳節不少人都會玩交換禮物應景，一名男網友表示，公司舉辦耶誕交換禮物，眾多同事中有人準備大烤箱當交換禮物，他剛好又幸運抽中，但他接手的那刻發現重量偏輕，打開發現箱子裡裝的全是好市多商品，就是沒有烤箱，讓他瞬間從天堂掉到人間，貼文引發逾6千名網友大讚，「同事很用心，準備的都是實用的東西」。

原PO昨（20）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，每年公司都會舉辦耶誕節交換禮物，金額有底線沒有上限，他準備一副藍芽耳機，認為自己用心準備誠意十足。

交換禮物當天，原PO看到同事準備大烤箱當交換禮物，且他還幸運抽到，當場笑得合不攏嘴，但接手拿禮物時感覺重量不太對勁，又看到準備烤箱當交換禮物的同事在一旁竊笑，他趕緊打開箱子發現裡面全是好市多販售的商品，包括10包衛生紙、1罐洗碗精和替換包、8瓶烏龍茶、14包咖啡包及各種零食等，就是沒有烤箱，他瞬間從天堂掉到人間。

同事向原PO表示，送的商品都是親自買過的好市多好物，原PO說，雖然沒收到烤箱很失望，但交換禮物彼此開心就好，同時他也向好市多喊話，希望明年可以出耶誕禮包，讓大家省去包禮物的麻煩。

貼文引發逾6千名網留言，不少人認為同事準備的禮物不僅實用且有誠意，「這禮物其實滿不錯的」、「同事很有誠意」、「我喜歡這禮物，感覺有用心準備」、「跟藍牙耳機比我比較喜歡這箱」、「感覺都是實用好物，同事有用心」、「很實用又不會消耗不掉」。