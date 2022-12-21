為促進區域縫合，台中市建設局推動「北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路開闢工程」，今年7月15日開工、11月25日完工，21日盛大舉辦完工祈福典禮，市長盧秀燕親自到場主持，她表示，打通後讓北屯更方便繁榮，市民生活更便利。

盧秀燕說，14期重劃區南側昌平東八路與區外道路梅川南街、興安路前，過去由於梅川三分埔分線圳道阻隔，近在咫尺卻無法通行，多年來在地方建議之下，市府編列預算規劃梅川南街拓寬及興安路打通；因工程路口處道路複雜且重劃區地價高，第一階段已斥資5470萬元、第二階段再花費2億2500萬元，進一步連接區域道路。

北屯區昌平東八路銜接興安路至松竹北路道路開闢工程21日盛大舉辦完工祈福典禮。（馮惠宜攝）

台中市建設局長陳大田說明，14期重劃區開發時，已將排水路改道至重劃區內，形成廢棄河道，導致重劃區內與區外道路未能銜接，影響區域縫合發展；市府於109年6月完成都市計畫變更，將原「排水道」用地變更為「園道」及「道路」用地，規劃道路打通及拓寬工程。

建設局於去年及今年編列預算5470萬元，含用地費4490萬元及工程費980萬元，先行辦理興安路打通銜接14期重劃區昌平東八路，通車後梅川南街、松竹北路、興安路可銜接14期重劃區內昌平東八路及山西路。

陳大田說，第二階段利用廢棄河道辦理梅川南街（昌平東六路至興安路）拓寬，全長約450公尺，已編列明年度用地費預算約2億2500萬元，拓寬完成後，將提升通行安全及紓解區域交通，縫合新舊市區，促進區域發展。