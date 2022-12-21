智英科技董事長林宴臨21日偕太太，再度捐贈新北市政府2輛復康巴士，5年多來共累計捐贈11輛復康巴士，外加一輛專門運送手搖自行車的運輸貨車，新北市長侯友宜感謝林董事長一家人及公司同仁的愛心。

林宴臨在2017年8月14日，以紀念母親「林闕嬌女士」名義捐贈第1輛復康巴士，由時任副市長的侯友宜代表受贈，當時他鼓勵侯副參選市長，並表示侯當選後一年要捐2輛，8年16輛，令侯友宜相當感動。

果然林宴臨一諾千金，一年2輛，分別以紀念母親和智英科技名義持續捐贈。在侯友宜連任成功，準備第2任市長就任前，再度捐贈2輛。林宴臨表示，只要市府有社會福利需求，他能力所及一定會大力配合。

侯友宜表示，非常感謝林宴臨董事長一家人的愛心，以及公司同仁的善行。他曾經參訪過位於蘆洲區國道路智英科技公司，同仁都非常有向心力，董事長也很大器，直把員工當家人看待，因此公司有10幾對夫妻員工，林董事長生性豪邁，過去大都捐款給花東偏鄉地區，幫助弱勢，現在響應新北市好日子愛心大平台，關懷更多身心障礙朋友和失能長輩。

社會局長張錦麗和交通局長鍾鳴時均參加捐贈儀式。鍾鳴時表示，新北市復康巴士今年1到11月已載運63萬4230趟次，服務超過百萬人次，市府會持續協助身心障礙及年長者安全無礙的交通服務。