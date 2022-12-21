高物價下為了讓民眾好過年，經濟部今（21）日找來家樂福、愛買、全聯、大潤發等十大超市與超商業者座談抗漲，出席通路業都表態響應政府平抑物價政策，會在年節期間設置「平價專區」或提供「平價商品」，包括醬油、泡麵、麵條、泡麵、衛生紙、包裝食米等民生必需商品給予優惠價。

經濟部自家國營事業台糖、台鹽當然不能缺席，前者針對冷藏豬肉、絞肉、肉絲、小排肉、香腸及貢丸等年節必備食品，以及有機米、沙拉油、豬肉醬罐頭及鮪魚罐頭推出商品優惠價，台鹽則是提供自產的各式鹽品、鹹淨牙膏等。

今天出席的業者除家樂福、愛買、全聯、大潤發、楓康及美廉社等超市零售通路外，還有四大超商也將加入平價專區設置，提供醬油、泡麵、麵條、泡麵、衛生紙、包裝食米等優惠民生商品。

經濟部表示，各項優惠民生商品，會以容易辨識平價商品標示，如家樂福的「安心價」，全聯的「抗漲專區」，或於超商門市設置平價商品專區等方式，便利民眾選購。