警方查扣到提款卡、存摺、U盾等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警政署長黃明昭到刑事局檢視查緝成果。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

假戀愛真詐騙！ 逾50人被騙超過4000萬 警抓22人送辦

刑事局偵查第九大隊分析165反詐騙平台資料，發現假投資網站被害人所匯款項轉入39歲王姓男子等人的帳戶，初步清查被害人逾50人，詐騙金額達4000萬元以上。經蒐證後將王嫌等22名洗錢水房成員逮捕到案，警政署長黃明昭連續兩天到刑事局主持破案記者會，表示詐欺是黑道幫派重要不法所得來源，將貫徹「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，持續一波波「掃黑幫、打詐欺、斷金流」。

刑事局與台中大雅分局、北市松山分局與桃園市刑大共組專案小組，報請臺灣桃園地檢署檢察官李佩宣指揮偵辦，發現詐團在臉書、IG、交友軟體等盜用帥哥美女照，以獲利者姿態發表投資心得，搭配介紹豪車、精品、名錶等開箱文炫富，吸引被害人詢問，或以徵男女朋友方式營造戀愛氛圍，誘使被害人加入投資平台會員。

專案小組分析被害人金流，發現詐團將贓款以網路銀行轉帳方式，快速轉帳至第二、三層帳戶，再派遣車手提款，避免因帳戶警示而遭受凍結，過程中還登記設立公司行號，藉以申辦銀行帳戶。

經長期蒐證監控，發現天道盟及地方角頭共組洗錢水房，活動範圍遍布桃園、北市、新北、基隆、台中等地，共發動5波搜索、拘提行動，拘捕王嫌等22人到案，查扣汽車1輛、筆電、平板、手機26支、提款卡32張、存簿25本、銀聯卡2張、U盾2個、公司大小章2個、支票簿2本等贓證物，全案依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。