國立高雄科技大學高瞻科技不分系首度讓大學「服務學習」走進校園，21日帶領河堤國小學生進入程式世界，自己創造互動角色，將艱澀難懂的程式碼，以遊戲吸引目光，並轉化成小學生都能懂得數字符碼，一起編寫程式世界的劇情。

以Webduino開發版與line的連動功能結合，讓小朋友體驗用程式積木接觸line推播。(圖/品觀點提供)

各班的主題都不一樣，分別有「河堤運動會賽跑比賽」、「小精靈迷宮歷險記」、「香蕉忍者」、「一起耍賴Line」四種，主要就是透過mBlock程式與設備CyberPi，讓學生操作程式積木，分組討論並寫出簡單的程式，在這過程中，激發學生的學習動力與創造力，也可以啟發學生的邏輯思考，並透過程式設計，進行分組競賽，提高趣味性。最特別的一組是以Webduino開發版與line的連動功能結合，讓小朋友體驗用程式積木接觸line推播，並引用日常生活範例，加深學生對推播原理的印象。

在過程中，激發學生的學習動力與創造力，也可以啟發學生的邏輯思考。(圖/品觀點提供)

高科大不分系許鎧麟學務長兼主任說，大學的專業服務學習，有助於學生在學習過程中，培養主動學習、關懷等技能。讓學生將所學的知識濡化(enculturation)後，輸出教導中小學生，在教與學的過程中，思考為何而學，為何而做？從教育場域的服務教學過程中，反思教與學的意義，感受世代學生的觀點差異，進而珍惜現有的教學資源，同時也學習做個樂於付出的人。

河堤國小校長杜昌霖指出：教育部推動中小學數位學習精進各項方案，讓各校在軟硬體的設備都有所提升。但如何創造多元、充實且有趣的數位學習內容，是目前各校積極努力的方向。這次與高科大不分系的合作，讓大學生走入校園，用更貼近孩童的語言，協助理解程式世界不是複雜的邏輯，而是符碼與圖像的組合，這將會是數位學習精進的新嘗試、新視野。

同時，促成此合作案的河堤國小教務主任方珮玲提到：面對後5G時代的浪潮，程式語言與邏輯是未來人才培育的基礎。用孩童熟悉的圖像與符碼取代艱澀的程式邏輯，鎖住孩童的眼光與好奇心，再引領孩子們探索程式世界，是一種教與學的創新思維。

河堤國小學生王莛媙說，課程是利用遊戲吸引大家的目光，可以學習到如何簡易操作程式，並產生對「程式設計」的興趣，進而啟發對未來職業的嚮往。學生蘇冠溱說，這次的主題「香蕉忍者」，透過分組合作學習與大哥哥大姐姐以說故事的方法教導寫程式，未來能以程式讓生活更便利！或者長大後，可以使用科技幫助醫療更進步。

高科大學生周育安表示，從日常生活中思考小學生最常接觸的軟體，由此設計這次的教學環節。line是學生最普及的使用軟體，這其中line chat 、notify的程式貼近生活，所以這套積木程式來教學生，希望他們能運用在日常生活中。

期待大學的服務學習能翻轉知識單一輸入教學的模式，大手攜小手，成就大小孩子的學習熱情。(圖/品觀點提供)

高科大學生陳宣名表示，從受教者變為施教者是一個非常新鮮的體驗，平常只是坐在台下聽老師講課，對自己來說是稀鬆平常，但真的站上台的時候看到台下的小朋友，雖然準備了很多但心情還是無比的緊張，同時也感受到教學的責任是如此的重大，發現當老師也是很的辛苦的。

期待大學的服務學習能走出校園，打造專業服務學習，讓知識的學習不再只是課堂探究的學習歷程，點燃大學生服務學習的熱情，翻轉知識單一輸入教學的沈疴（模式），大手攜小手，成就大小孩子的學習熱情。