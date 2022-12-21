花蓮縣議會新科議員25日宣誓就職，當天改選議長、副議長，國民黨中央黨部核定提名吳東昇選議長、副議長由吳自行決定找搭配，現任議長張峻因涉案未定讞，被黨部「排黑」排除，但他不放棄參選。因選情仍激戰，黨部祭出黨規，當天採記名投票，「跑票者」依黨規嚴重者開除黨籍。

現任議長張峻因涉案未被提名，他仍將參選。圖為台北市長柯文哲到服務處拜訪。（資料照片）

現任議長張峻因議員期間，捲入LED路燈採購弊案，2016年遭新北地院依貪汙治罪條例判刑7年8月，上訴中，被黨排除提名；黨改提名吳東昇，也被起底20多年前曾犯下殺人未遂，引發議論。

張峻今受訪強調，自己是忠貞國民黨員，對黨盡心盡力，對祭出黨紀不願回應，有支持的黨籍議員為他抱屈，也不擔心黨紀處份。面對張竣參選到底，吳東昇則表示一切依黨中央規定，近日積極與黨內同志、黨外人士溝通，爭取最大支持。

花蓮縣議會有33席議員，國民黨18席加上張峻、李正文兩席報備當選，藍營占20席穩定過半，民進黨則有3席、無黨籍11席，另有1席被民眾黨拿下，藍綠席次變化不大。但議長改選，仍分為挺張峻、支持黨提名吳東昇都有，選情格外激烈。

縣黨部表示，國民黨中央提名小組20日公文核發各直轄市及縣市正副議長提名及輔選方式名單，花蓮縣依照議會黨團及縣黨部委員會決議，提名吳東昇參選議長，已轉知轉20位黨籍議員，當天正副議長選舉採記名投票方式進行。

花蓮縣黨部主委張逸華表示，新屆議會議長改選，不論藍綠政黨都強調排黑及黨紀處分，民進黨12月7日中常會通過正副議長排黑條款，台南市民進黨團推舉正副議長人選時，對於有可能出現跑票情形，必開除黨籍，「不惜在1年後發起罷免行動」。

張逸華不諱言，國民黨在貫徹黨紀方面，該學習民進黨黨員及支持者對於黨紀的堅持，甚至不惜發動罷免「清黨」作法，因此12月25日的正副議長選舉，如果有發生跑票情形，一定送交考紀會開除黨籍，貫徹黨紀。