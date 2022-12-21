美股三大指數止步連4黑，激勵周三台股反彈，開漲35.03點報14205.06點，鎳價加上鋼市春燕回歸，鋼鐵、電纜股添翼，航運敲邊鼓，大盤上午一度強漲百點，站回14200點整數關卡，最高來到14291.98，大漲121.95點，逼近14300關卡，午後受權值電子等漲幅收斂，最低達14197.86，所幸穩在14200之上震盪，終場收紅反彈，甩開連4黑。

周三終場，加權指數上漲64.37點或0.45%，收14234.40點，成交量降至2192.29億元；櫃檯指數上漲0.59點或0.33%，報181.51點，成交量降至423.96億元。

台股ADR周二表現，台積電、日月光、聯電ADR齊跌，但周三甩開陰霾，權值王台積電(2330)開漲2.5元報460元，早盤高點來到463元、上漲5元，台積電市值一度重返12兆元，隨後一度翻黑，終場收漲0.33%報459元。日月光投控(3711)、聯發科(2454)雙漲1%以上，聯電(2303)、台達電(2308)收紅，鴻海(2317)持平、國巨(2327)收黑，電子權值股漲幅皆收斂。ABF載板欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)後市蒙塵，外資開槍降評砍價，三雄股價續黑。

高價股方面，股王大立光(3008)開高走低翻黑，收在2185元，下跌1.13%；股后信驊(5274)更跌近3%，千金股僅旭隼(6409)收紅。

俄國鎳礦巨頭大減產，華新(1605)擁鎳礦成為贏家，加上國際鎳價周三大漲，推升股價一度強漲半根漲停，收復5日線、月線，終場收漲3.58%，電纜漲幅居次，鋼鐵強漲4.27%，超車奪下冠位，鋼鐵龍頭中鋼(2002)、中鴻(2014)周二法說會更確立春燕下一季回巢，威致(2028)、佳大(2033)、海光(2038)、新鋼(2032)等全數漲停，中鴻也大漲9%以上。法說釋利多的不只鋼鐵，大江(8436)攻上漲停、和康生(1783)也勁揚，南光(1752)亦飆上漲停，均推升生醫類指漲近1.5%。

傳產當頭，除了上述兩大族群，航運也漲近3%，漲幅排老三，中櫃(2613)、中航(2612)高漲約半根漲停，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)漲幅不遜色。紡織、儲能及航運股亦有表現，然電子零件、玻陶、汽車、光電、金融、食品、造紙等則跌幅居前。

成交量方面，華新居個股冠軍，法說會後的中鋼、中鴻也成為搶手標的，居亞季軍，陽明(2609)、永豐金、友達(2409)、欣興(3037)等擠進前十。

中信投顧表示，觀察目前台股年線負乖離約9.7%，對照美國那斯達克、費半指數分別高達13.9%及11%水準來看，近日台股頻見開高走低或疲弱反彈亦難避免，建議操作維持逢彈減碼節奏，持股水位不拉高。分析師認為，台股在農曆年前修要觀察日本調整殖利率曲線控制的後續影響。

而鋼鐵、航運穩住局面，但是否為曇花一現？法人認為，漲勢才剛開始，看好漲勢可望持續到農曆年前，鋼鐵股先選不鏽鋼，至於航運股，在買進時點上不同，散裝等拉回再買，倒是貨櫃股隨時可以進場。