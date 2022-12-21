傳出有外商以資本額5萬公司包離岸風電業務，經濟部直接溝通，經濟部21日發新聞稿澄清，本案是德商海立在台投資案遇投資障礙，經德國經濟辦事處轉介後，由投資台灣事務所單一窗口協助協調交通部、經濟部等相關單位，並於合乎國內法規的情況下促進國內投資。本案於今（111）年9月後就展開跨部會協調，正因已在協調程序中，經濟部王美花部長才會詢問交通部王國材部長後續發展。

經濟部強調，海立公司總部位於德國，也提供專業直升機進行運維作業服務給主要離岸風電民間企業進行風場作業人員互換、直昇機吊掛運維、空中救援等特殊技術的直升機運輸。目前雖已取得Vestas合約，仍要取得國內主管機關民航局審核許可，該公司初次提出的計畫書不符合規定，重新調整後重新提出申請，在符合法規下，目前處於「同意籌設」的階段，惟仍未同意營運。

經濟部指出，未來在同意籌設期間的一年內，台灣海立航空仍須按計畫書符合三大要件，包括第一，必須確認實收資本額達5,000萬元；第二，必須確認股東比率須由國內廠商出資超過五成；第三，必須符合航空業管理規則及安全營運能力。相關審核會由主管機關交通部民航局本於專業、嚴謹審查。

經濟部也說明，德商海立的投資案，本質上是該公司與離岸風電系統商Vestas「民間公司與民間公司的商務合約行為」，並非與公部門的合作。外商在台投資不清楚法規時，經濟部本於促進投資、並讓國內離岸風電產業發展更順利的出發點，進行跨部會協調及提供相關法規諮詢。