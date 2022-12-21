民進黨今中執會，面對最近黨內對外公開抓戰犯等風波，據轉述，代理黨主席陳其邁語重心長說，最近麥克風拿起來就說誰誰誰，難道在場各位自己不用檢討？中常委陳茂松兩度落淚，當場出示證據，具名檢舉黨內立委王美惠服務處主任、小英之友會創會會長都幫對手拉票。

據轉述，代理秘書長林鶴明黨務報告時指出，12月25日新任縣市長就任，有些縣市長選後司法案件偵辦，民進黨的態度就是勿枉勿縱，反觀國民黨還是刻意政治操作，想要影響司法走向，選舉贏了還是這樣操作，是得了便宜又賣乖。

他說，嘉義市長選舉得票率超過議員票，但還是不如預期，目前三場檢討會議，還會加開兩場，下週三還會提出書面檢討報告，深度訪談還在持續進行。

據轉述，代理主席陳其邁語重心長說，「最近麥克風拿起來就說誰誰誰，難道在場各位自己不用檢討？」會中陳茂松激動落淚兩次，第一次就是嘉義市長選舉竟然慘敗到如此階段，他特別點名，王美惠立委服務處主任在群組為對手拉票，都有具體資料，還有以前小英之友會創會會長等，都沒支持黨候選人。

據轉述，陳其邁當場要求組織部要求地方黨部處理；陳茂松第二次落淚則表示，黨紀都沒有落實。與會者說，今天開會，大家心情都蠻沈重。

林鶴明會後受訪表示，會中陳茂松兩度落淚，提到嘉義狀況，很感性，對於制度面部分，黨部會趕快處理，整個氣氛跟情緒還是一樣，都希望民進黨能夠盡快從敗選檢討中整隊，隊形不要亂，產生力量前進，面對後續的挑戰。

林鶴明說，大選結束至今，黨中央的敗選檢討會議也持續進行，已經舉行三場，下週三也會送書面報告給中常會，後面還有更深入地檢討，還會繼續加開青年議員及交通旅宿業的座談，這部分檢討會持續進行，今天因為大家在討論選後的檢討及黨內狀況，代理黨主席陳其邁語重心長，2018年以來過去的經驗，也跟大家勉勵，大家都是從政精英，這段時間對黨的討論，什麼是對黨好的、什麼是不好的，勉勵大家一起面對，趕快整隊前進，讓大家有感動力量出來。

陳茂松受訪指出，「心情很壞，我只是哽咽，就是非常不舒服，我心情不好，情緒太過激動」。